Куриное мясо, яйца и лук подешевели в Нижегородской области Экономика

Куриное мясо, куриные яйца и лук подешевели в Нижегородской области.

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

По сведениям службы статистики, с 25 мая по 1 июня 2020 года в регионе на 3,5% снизилась средняя цена на лук (с 45,8 до 44,2 рубля за кг), на 1,6% подешевело куриное мясо (с 123,1 до 121,1 рубля за кг), на 8% – куриные яйца (с 61,7 до 56,8 рубля за десяток).



Кроме того, с 25 мая в области снизились средние цены на молоко, черный чай и сахар.

При этом произошло увеличение цен (от 2% за кг) на сезонные овощи и хлеб из пшеничной муки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватными", указывал на необходимость усиления контроля за ценами.

"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.



Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,6% меньше среднероссийского показателя.