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Политика

"Изменения в Основном законе страны, по которому мы живем, касаются каждого из нас", - Николай Поляков

06 июня 2020 13:36  [38] Политика

"Идти голосовать за поправки в Конституцию нужно по многим причинам. Главная из них: мы все - граждане одной страны, и изменения в Основном законе страны, по которому мы живем, касаются каждого из нас", - считает Николай Поляков, глава местного самоуправления Городецкого района, исполняющий полномочия председателя Земского собрания на непостоянной основе.

"Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию понятие "единой системы публичной власти". В неё, помимо собственно органов государственной власти (на федеральном и региональном уровнях), будут входить и органы местного самоуправления. Данная поправка подчеркивает важность межуровневого взаимодействия, а также общую для органов МСУ и органов государственной власти нацеленность на обеспечение прав и свобод человека, являющихся высшей конституционной ценностью. За это обязательно нужно голосовать!" – уверен Николай Поляков.

"Кроме того, предлагается закрепить гарантию местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. На органы местного самоуправления ложится большая ответственность, в том числе и при реализации национальных проектов, а также некоторых функций государственной власти. Затраты на исполнение этих полномочий просто несправедливо перекладывать на местные бюджеты, их надо компенсировать. Важно, что после принятия президентских поправок в Конституцию этот финансовый дисбаланс будет ликвидирован. Следует отметить, что независимость местного самоуправления от органов госвласти сохранится, и запрет на ограничения прав МСУ будет недопустим", - резюмировал Николай Поляков.

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