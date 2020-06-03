Нижегородские художники присоединились к проекту "Ожившие картины на карантине"

Нижегородским медикам подарили картины в рамках международной концепции идеологической помощи врачам, борющимся с распространением инфекции COVID-19.
К проекту "Ожившие картины на карантине" присоединились 18 профессиональных живописцев и художников-любителей из Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара,Новосибирска и других городов.
Отметим, презентация проекта в Нижнем Новгороде состоялась 2 мая. Нарисовать и подарить картины врачам в знак благодарности за их труд может любой желающий.
По словам художественного руководителя проекта Кристины Трубицыной, цель проекта – выразить с помощью искусства свое глубокое уважение и благодарность врачам за их каждодневный труд на передовой борьбы с коронавирусом.
Главным координатором по работе с медицинскими учреждениями стала врач-психиатр, заместитель декана ФДПО Института психического здоровья и аддиктологии (ИПЗА) Ирина Логинова.
Кроме того, организаторы проекта предоставят всем участникам анимационные варианты их работ в технике stop-motion. "Оживлять" картины будет куратор проекта Екатерина Крутикова.
Как сообщают организаторы проекта, картины были уже подарены врачам больниц Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Мордовии. До завершения режима повышенной готовности все работы будут передаваться через курьерскую доставку СДЭК.
СПРАВКА:
Примеры своих произведений можно присылать на электронный адрес: doc.aqp@yandex.ru.
Следить за новостями проекта можно на официальном сайте или в аккаунте Instagram.
Контактный телефон организатора проекта "Ожившие картины на карантине": +7 9258064594 (Кристина Трубицына).
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