Нижегородская епархия обратилась к гражданам с призывом соблюдать масочный режим при посещении храмов

Фото с сайта Нижегородской митрополии
7 июня – день Святой Троицы, Пятидесятница. В этот двунадесятый праздник множество верующих придут в храмы на праздничное богослужение. Накануне, в Троицкую родительскую субботу, совершается память всех от века усопших православных христиан, и православные христиане молятся об упокоении своих родных и близких.
На приходах Нижегородской епархии установлены и соблюдаются специальные правила, направленные на недопущение новых заражений.
В епархии напомнили о необходимости выполнения существующих определений Роспотребнадзора при посещении храмов:
- ограничение на участие в богослужениях для лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом) с рекомендацией о предпочтительном совершении молитвы на дому;
- ношение защитных масок и антисептическая обработка рук;
- соблюдение мер социального дистанцирования;
- соблюдение дополнительных санитарных мер по регулярному проветриванию помещений, дезинфекции предметов, используемых при совершении богослужений.
"Независимо от этапа ограничительных мероприятий не допускается доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий", - говорится в обращении епархии.
Напомним, ранее сообщалось о возобновлении богослужений в храмах Нижегородской области с 1 июня.
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