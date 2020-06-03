Нижегородская епархия обратилась к гражданам с призывом соблюдать масочный режим при посещении храмов Общество

Фото с сайта Нижегородской митрополии

7 июня – день Святой Троицы, Пятидесятница. В этот двунадесятый праздник множество верующих придут в храмы на праздничное богослужение. Накануне, в Троицкую родительскую субботу, совершается память всех от века усопших православных христиан, и православные христиане молятся об упокоении своих родных и близких.

На приходах Нижегородской епархии установлены и соблюдаются специальные правила, направленные на недопущение новых заражений.

В епархии напомнили о необходимости выполнения существующих определений Роспотребнадзора при посещении храмов:

- ограничение на участие в богослужениях для лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом) с рекомендацией о предпочтительном совершении молитвы на дому;

- ношение защитных масок и антисептическая обработка рук;

- соблюдение мер социального дистанцирования;

- соблюдение дополнительных санитарных мер по регулярному проветриванию помещений, дезинфекции предметов, используемых при совершении богослужений.

"Независимо от этапа ограничительных мероприятий не допускается доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий", - говорится в обращении епархии.

Напомним, ранее сообщалось о возобновлении богослужений в храмах Нижегородской области с 1 июня.