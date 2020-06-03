Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июня 2020 23:54  [63] Россияне получат ваучеры вместо билетов на концерты, которые отменили во время ЧС
06 июня 2020 14:58  [407] Нижегородские художники присоединились к проекту "Ожившие картины на карантине"
05 июня 2020 15:30  [207] Маска-челлендж появилась в соцсетях ко дню рождения Александра Пушкина
05 июня 2020 13:46  [315] Скульптуру синей пантеры установили у нижегородского концертного зала "Юпитер"
03 июня 2020 16:46  [302] Wink представляет "самоизоляционные" рейтинги за апрель и май
03 июня 2020 15:57  [391] Нижегородский "Горький fest" в 2020 году состоится, несмотря на пандемию
03 июня 2020 14:40  [591] Онлайн-экскурсия организована по нижегородскому заводу "Красное Сормово"
03 июня 2020 14:40  [376] Фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме отменяется в 2020 году
03 июня 2020 11:16  [321] Mail.ru Group и "Ростелеком" научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и "Умным домом"
01 июня 2020 14:11  [355] Премьера сериала "Чики" состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Культура и отдых

Россияне получат ваучеры вместо билетов на концерты, которые отменили во время ЧС

06 июня 2020 23:54  [63] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся билетов на культурные мероприятия, которые отменили из-за чрезвычайных ситуаций или в случае режима повышенной готовности. Текст постановления опубликован в субботу на сайте кабмина.

В случае ЧС или режима повышенной готовности организаторы отмененных культурных мероприятий обязаны вернуть за билет либо деньги, либо ваучер, который покупатель сможет использовать в будущем для этого мероприятия, в случае, если оно состоится позже.

Если организатор того или иного мероприятия в течение шести месяцев с даты отмены данных режимов не определит дату и время, на которые оно перенесено, и не сообщит об этом на своем сайте, такое событие считается отмененным. Стоимость билетов должна будет возмещена покупателю. При этом культурные учреждения должны будут провести перенесенные мероприятия в течение 18 месяцев со дня отмены ограничений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph