Россияне получат ваучеры вместо билетов на концерты, которые отменили во время ЧС Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся билетов на культурные мероприятия, которые отменили из-за чрезвычайных ситуаций или в случае режима повышенной готовности. Текст постановления опубликован в субботу на сайте кабмина.

В случае ЧС или режима повышенной готовности организаторы отмененных культурных мероприятий обязаны вернуть за билет либо деньги, либо ваучер, который покупатель сможет использовать в будущем для этого мероприятия, в случае, если оно состоится позже.

Если организатор того или иного мероприятия в течение шести месяцев с даты отмены данных режимов не определит дату и время, на которые оно перенесено, и не сообщит об этом на своем сайте, такое событие считается отмененным. Стоимость билетов должна будет возмещена покупателю. При этом культурные учреждения должны будут провести перенесенные мероприятия в течение 18 месяцев со дня отмены ограничений.