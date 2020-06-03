Более 256 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области, по данным на 7 июня, 256 030 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 7 994 человека на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2%.

Глава региона подчеркнул, что благодаря большим объемам тестирования удается выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

"Мы стараемся охватить тестированием максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но при этом человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом объемов исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, вероятность инфицирования окружающих довольно низкая" - подчеркнул Глеб Никитин.

На территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.