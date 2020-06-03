Глава сельсовета Большемурашкинского района получил представление прокуратуры за свалку Общество

Глава сельсовета Большемурашкинского района получил представление за свалку. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июня 2020 года.

Проверкой установлено, что за селом Меленки Григоровского сельсовета земельный участок захламлен бытовыми отходами: пакетами, коробками, бутылками, пищевыми отходами.

Администрация сельсовета не организовала надлежащий сбор и вывоз бытовых отходов и мусора из села, в связи с чем жители вынуждены были складировать мусор.

Представление об устранении нарушений законодательства находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что огромная свалка образовалась около детского лагеря в Вачском районе.