Глава сельсовета Большемурашкинского района получил представление прокуратуры за свалку

Глава сельсовета Большемурашкинского района получил представление за свалку. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июня 2020 года.
Проверкой установлено, что за селом Меленки Григоровского сельсовета земельный участок захламлен бытовыми отходами: пакетами, коробками, бутылками, пищевыми отходами.
Администрация сельсовета не организовала надлежащий сбор и вывоз бытовых отходов и мусора из села, в связи с чем жители вынуждены были складировать мусор.
Представление об устранении нарушений законодательства находится на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что огромная свалка образовалась около детского лагеря в Вачском районе.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+