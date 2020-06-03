Публичные слушания по бюджету Нижегородской области пройдут онлайн Общество

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" пройдут 10 июня 2020 года в 11.00.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, принято решение провести слушания только в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", в разделе "Публичные слушания".

Для участия в слушаниях необходимо зарегистрироваться на данном сайте 10 июня до 8:00.

На портале также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2019 год". Зарегистрированные участники имеют возможность задать вопросы, изложить замечания и предложения по поводу проекта отчета об исполнении областного бюджета, начиная с момента регистрации и до конца дня 10 июня 2020 года.