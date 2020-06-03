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Спорт

Нижегородская спортсменка Наталья Воронина завоевала приз норвежского конькобежца Оскара Матисена

08 июня 2020 10:19  [92] Спорт

Нижегородская спортсменка Наталья Воронина стала первой россиянкой, завоевавшей приз норвежского конькобежца Оскара Матисена, который ежегодно вручается за лучшее выступление в сезоне в конькобежном спорте. Награда была учреждена в 1959 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородскую конькобежку.

"Поздравляю Наталью с очередным достижением на международной спортивной арене. Желаю нижегородской спортсменке спортивного долголетия, новых успехов и крепкого здоровья!" – сказал Глеб Никитин.

Наталья Воронина удостоилась этой почетной награды за выступление на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (чемпионат проходил с 13 по 16 февраля 2020 года), где она установила мировой рекорд на дистанции 5 тысяч м.

Как сообщают учредители, награду Наталья получит на одном из стартов сезона-2020/2021.

"Очень приятно, что заслуги Наташи в этом сезоне по достоинству оценены. Хочется поздравить и саму спортсменку, и тренеров, которые участвовали в ее подготовке, и всю команду за вклад в этот успех", - отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В отечественном конькобежном спорте всего четыре спортсмена были удостоены этой награды — Борис Стенин (1960), Антс Антсон (1964), Евгений Куликов (1975), Николай Гуляев (1987).

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