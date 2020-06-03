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Политика

"Невозможно переоценить то, что вы делаете для общества", - Евгений Лебедев

08 июня 2020 10:25  [115] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем социального работника.

"8 июня мы отмечаем важный и благородный праздник – День социального работника. В этот день в 1701 году появились первые богадельни. Ими были благотворительные учреждения для больных и неспособных к труду людей, за которыми ухаживали, давали приют и пищу.

Сегодня государство уделяет пристальное внимание социальной поддержке и защите населения. Это подтверждается четкой социальной ориентированностью бюджетов всех уровней.

Государственная забота о проблемах огромного количества людей – пожилых, инвалидах, малообеспеченных семьях ложится на плечи социальных работников. Эти люди находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, становятся для них поддержкой и опорой.

Невозможно переоценить то, что вы делаете для общества. Ваш труд необходим и востребован. Ведь социальный работник – это больше, чем профессия, это образ жизни. Люди, работающие в этой сфере, обладают великодушием, человеколюбием, выдержкой.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш труд, чуткие сердца и готовность помочь. Особую признательность хочу выразить ветеранам социальных служб, которые являются наставниками и примером для молодых сотрудников", - отмечается в поздравлении.

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