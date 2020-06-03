"Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин", - Константин Барановский Политика

Гуманитарный технолог Константин Барановский прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля этого года.

"1 июля всем нам предстоит прийти и проголосовать по предложенным поправкам в Конституцию РФ. Последний раз Конституцию принимали в 1993 году – прошло более двадцати лет. Поэтому внесение изменений - это достаточно важное мероприятие для всей страны, и в нем стоит принять участие. Сидеть в углу – самое простое, однако, как показывает практика, бойкот ни к чему не ведет", - сказал он.

"Поэтому мне кажется, что прийти и проголосовать стоит всем – да, безусловно, соблюдая все меры предосторожности против коронавируса, поскольку эпидемия не закончилась. Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин, выгулять собаку или прогуляться возле дома, а этим россияне занимаются каждый день. Здесь же речь идет о судьбоносном решении, и принять в нем участие - это гражданский долг каждого", - добавил Константин Барановский.