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Политика

"Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин", - Константин Барановский

08 июня 2020 11:39  [137] Политика

Гуманитарный технолог Константин Барановский прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля этого года.

"1 июля всем нам предстоит прийти и проголосовать по предложенным поправкам в Конституцию РФ. Последний раз Конституцию принимали в 1993 году – прошло более двадцати лет. Поэтому внесение изменений - это достаточно важное мероприятие для всей страны, и в нем стоит принять участие. Сидеть в углу – самое простое, однако, как показывает практика, бойкот ни к чему не ведет", - сказал он.

"Поэтому мне кажется, что прийти и проголосовать стоит всем – да, безусловно, соблюдая все меры предосторожности против коронавируса, поскольку эпидемия не закончилась. Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин, выгулять собаку или прогуляться возле дома, а этим россияне занимаются каждый день. Здесь же речь идет о судьбоносном решении, и принять в нем участие - это гражданский долг каждого", - добавил Константин Барановский.

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