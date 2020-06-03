ВОЗ изменила мнение по использованию медицинских масок

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток. Об этом сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Ранее ВОЗ рекомендовала носить маски и перчатки только заболевшим и врачам.
Сейчас же Тедрос Гебрейесу говорит, что средства индивидуальной защиты необходимы везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Но в первую очередь это касается людей, возраст которых превышает 60 лет, а также тех, у кого имеются соответствующие показания.
Напомним, ношение медицинских масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая. С 12 мая жителям региона необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках.
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