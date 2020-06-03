Около 100 млн рублей предусмотрено на детские лагеря Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области. Одним из вопросов заседания стали меры по совершенствованию защищенности загородных лагерей в период летней оздоровительной кампании.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в 2020 году на подготовку лагерей к оздоровительному сезону предусмотрено около 100 млн рублей, в том числе на устранение нарушений требований антитеррористической безопасности - более 8 млн рублей.

"Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа по подготовке летних оздоровительных лагерей не прекращается. Одно из ключевых направлений - безопасность детского отдыха. Ежегодно проводится мероприятия по улучшению материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей. Сегодня все лагеря области оснащены камерами видеонаблюдения и обеспечены охраной", - сказал Глеб Никитин.

В течение летнего периода рабочая группа областного координационного совета, в состав которой входят представители всех надзорных органов, МВД и МЧС, дважды в неделю планируют проводить плановые выезды по изучению организации детского отдыха и оздоровления.

Ранее сообщалось, что детские лагеря в России могут открыть с 1 июля.