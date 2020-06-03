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Общество

Около 100 млн рублей предусмотрено на детские лагеря Нижегородской области

08 июня 2020 13:52  [274] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области. Одним из вопросов заседания стали меры по совершенствованию защищенности загородных лагерей в период летней оздоровительной кампании.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в 2020 году на подготовку лагерей к оздоровительному сезону предусмотрено около 100 млн рублей, в том числе на устранение нарушений требований антитеррористической безопасности - более 8 млн рублей.

"Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа по подготовке летних оздоровительных лагерей не прекращается. Одно из ключевых направлений - безопасность детского отдыха. Ежегодно проводится мероприятия по улучшению материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей. Сегодня все лагеря области оснащены камерами видеонаблюдения и обеспечены охраной", - сказал Глеб Никитин.

В течение летнего периода рабочая группа областного координационного совета, в состав которой входят представители всех надзорных органов, МВД и МЧС, дважды в неделю планируют проводить плановые выезды по изучению организации детского отдыха и оздоровления.

Ранее сообщалось, что детские лагеря в России могут открыть с 1 июля.

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