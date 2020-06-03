СУ СК проводит проверку из-за эксгибициониста на речке в Балахнинском районе Общество

Эксгибиционист на берегу Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород. Без цензуры

Следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту появления эксгибициониста на речке Теплушка. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Поводом для проверки стала информация, размещенная в соцсетях 8 июня. Очевидец рассказал, что неизвестный эксгибиционист на берегу реки совершал действия сексуального характера на глазах у детей.

"Купаются дети, а он выходит из леса и начинает показывать половые органы", - говорится в сообщении в группе "Нижний Новгород. Без цензуры" в соцсети ВКонтакте.

Автор поста отмечает, что мужчину также видели на этом месте год назад.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе прошлого года суд приговорил другого нижегородского эксгибициониста к 13 годам колонии. В феврале и апреле 2018 года в дневное время на ул. Героев Космоса Сормовского района мужчина демонстрировал гениталии незнакомым детям.

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