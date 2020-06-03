"Внесение поправки о поддержке волонтерского движения свидетельствует о том, что доверие государства к нам растет", - Дарья Лежнина Политика

Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина прокомментировала поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки НКО и волонтерского движения. Голосование состоится 1 июля. "Внесение поправки о поддержке волонтерского движения, добровольческих организаций, некоммерческих объединений свидетельствует о том, что доверие государства к нам растет. Есть гарантия, что к мнению НКО будут реально прислушиваться. По большому счету, благодаря поправкам в Конституцию у волонтерских организаций появится возможность участвовать в принятии решений на высоком государственном уровне. Для нас важно, что правительство страны будет уделять внимание волонтерским организациям и всем, кто занимается благотворительной деятельностью. Благодаря этому наше движение сможет перейти на новый уровень, и мы сможем стать профессиональнее, нарастить определенные компетенции, развить особую ответственность. Уровень развития социальной политики в стране теперь зависит и от участия некоммерческих организаций - это, несомненно, шаг вперед, в будущее, в котором всем нам жить", - считает Дарья Лежнина.

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