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Происшествия

Массовая авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, пострадал ребенок

08 июня 2020 15:05  [126] Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Шесть человек пострадали в массовой аварии в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Сегодня, 8 июня, около 7 утра на 54 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительным данным, водитель Mazda выехал на встречку и столкнулся сразу с тремя автомобилями: ВАЗ2115, Mitsubishi и Lada Granta. За рулем Mazda находился мужчина 1957 г. р.

В результате шесть человек получили травмы, среди них и 13-летняя девочка. Среди пострадавших водители и пассажиры автомобилей, в которые врезался водитель Mazda. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, один человек погиб в ДТП в Воротынском районе вечером 7 июня.

Напомним также, что 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.

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