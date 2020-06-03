Массовая авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, пострадал ребенок Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Шесть человек пострадали в массовой аварии в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Сегодня, 8 июня, около 7 утра на 54 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительным данным, водитель Mazda выехал на встречку и столкнулся сразу с тремя автомобилями: ВАЗ2115, Mitsubishi и Lada Granta. За рулем Mazda находился мужчина 1957 г. р.

В результате шесть человек получили травмы, среди них и 13-летняя девочка. Среди пострадавших водители и пассажиры автомобилей, в которые врезался водитель Mazda. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, один человек погиб в ДТП в Воротынском районе вечером 7 июня.

Напомним также, что 5 июня на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадал один из водителей.