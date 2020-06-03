"ТНС энерго НН" разработало стандарт, улучшающий качество обслуживания клиентов Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" опубликовало на сайте новый стандарт качества обслуживания потребителей (далее – Стандарт), целью которого является повышение эффективности обслуживания клиентов компании, а также повышение степени их удовлетворенности и лояльности. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

В соответствии со Стандартом "ТНС энерго НН" делает акцент на запросы и ожидания потребителей электроэнергии, а также фокусируется на предоставлении более широкого спектра клиентских сервисов и услуг.

Для этого гарантирующий поставщик электроэнергии планирует уделить больше внимания мониторингу качества обслуживания, а также получать обратную связь от клиентов компании путем проведения опросов, анкетирования, очных проверок. Это поможет оценить уровень обслуживания на основе анализа клиентских оценок.



"Мы продолжаем улучшать качество обслуживания клиентов компании. В Стандарте "ТНС энерго НН" большое внимание уделено приоритетным видам обслуживания, особенно актуальным в настоящее время - дистанционным интернет-сервисам, а также расширению спектра дополнительных услуг", - говорит начальник службы по управлению качеством клиентского обслуживания, сервисов и развитию дополнительных услуг Татьяна Печерская.

"Кроме того, для нас очень важна обратная связь от клиентов, поэтому по-требители всегда могут оставить отзыв о компании, предложения и пожелания на сайте компании в разделе "Напишите нам" и по телефону контактного центра (831) 233-09-70", - добавила она.