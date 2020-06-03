Производство снега для белой медведицы началось в зоопарке "Лимпопо"

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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" начал производить снег для своей обитательницы – белой медведицы Аяны. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В связи с наступлением жаркой погоды бассейны в вольерах животных наполнили водой, а в вольере Аяны запустили ледогенератор, который производит до 3 тонн снега в сутки и будет работать весь летний период.
Ледогенератор вырабатывает снег таким образом, что в вольере у Аяны постоянно есть снежная горка – на ней она спит и вырывает небольшие пещеры.
Напомним, что вольер для белой медведицы открылся в "Лимпопо" в 2018 году. О том, как это происходило, можно посмотреть в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород".
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