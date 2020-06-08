Нижегородские промышленные участники нацпроекта получат субсидии на закупку оборудования Бизнес

Нижегородские промышленные предприятия, которые являются участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", получат субсидии на закупку оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На выплату субсидий планируется выделить из областного бюджета 80 млн рублей. Всего в Нижегородской области в нацпроекте "Производительность труда" сейчас участвуют 97 промышленных предприятий.

"Мы постоянно разрабатываем меры господдержки бизнеса, чтобы помочь нижегородским компаниям пережить трудный период, сохранить производство и, главное, рабочие места. В этом году предприятия – участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить субсидии на покупку современного оборудования, которое необходимо, чтобы сделать производство более эффективным", - сказал Глеб Никитин.

"Мы помогаем нашим компаниям стать более конкурентоспособными, а это, в свою очередь, увеличит их шансы в борьбе за заказы. Конкуренция за крупные контракты и сегодня велика, а в ближайшем будущем она только возрастет", - добавил он.

По словам Глеба Никитина, предприятия – участники нацпроекта смогут получить до 5 млн рублей: субсидироваться будут затраты на оборудование, которое приобретено для реализации программ повышения производительности труда с помощью инструментов бережливого производства.

"Многие компании-участники нацпроекта смогли не только пережить самый трудный период во время эпидемии, но и увеличить в этих условиях количество заказов. Например, завод "Красное Сормово" недавно заложил кили серии из пяти краболовных судов. Это подтверждает тезис о том, что предприятия с более эффективной организацией производства, где повышают производительность труда и обновляют оборудование, оказываются более конкурентоспособными", - пояснил губернатор.

О старте приема заявок на субсидии региональный минпром сообщит дополнительно.