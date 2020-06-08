"Среди социальных работников много настоящих героев", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 июня поздравил с профессиональным праздником представителей системы социальной защиты региона.

Общение прошло в режиме видеоконфенцсвязи.

"Со многими аспектами вашей профессиональной деятельности я уже хорошо знаком. Мы тесно взаимодействовали в последнее время по организации помощи пожилым людям в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. Очень впечатляет ваша отзывчивость и готовность прийти на помощь другим. Это не просто профессия, а миссия, призвание. Такая работа требует уникальных человеческих качеств. Ее основные инструменты – доброта и милосердие. Спасибо вам за это служение!" - сказал Глеб Никитин.

"Как и медики, сейчас вы на передовой - с самого начала были рядом со своими подопечными. Среди вас много настоящих героев", - добавил губернатор.

"Мы всегда помогаем своим воспитанникам, поддерживаем их. Хочу пожалеть всем сотрудникам социальных учреждений новых открытий и достижений, мудрости и терпения. Если есть рядом человек, на которого можно положиться, то все получится! Главное - не опускать руки", - сказала заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних ГКУ "Областной приют для детей и подростков "Алый парус" Кстовского района Неля Макаренко.

Также в видеоконференции участвовали представители социальной сферы из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородского района и г.о.Бор.

Глеб Никитин поблагодарил всех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник, за достойный труд и выразил им слова уважения, пожелав благополучия и здоровья.

Как подчеркнул глава региона, значимость труда соцработников особенно подчеркивается в поправках к Конституции РФ, голосование за которые пройдет совсем скоро в нашей стране.

"Поправки в Основной закон позволят закрепить социальный характер государства, сделать незыблемыми наиболее значимые гарантии. Каждый соцработник знает, как важна поддержка для пожилых людей и семей с детьми. Благодаря вам у них есть возможность планировать свое будущее, знать, что внезапно не окажешься без помощи. Если это будет прописано в Основном законе, то и отношение общества к вашему труду и людям, нуждающимся в заботе, станет более ответственным", - подытожил Глеб Никитин.