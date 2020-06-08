Администрация Приокского района проигнорировала жалобу на местный ДУК Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижнего Новгорода вывила нарушения со стороны администрации Приокского района, чиновники которой проигнорировали жалобу местной жительницы на проблемы ЖКХ и домоуправляющую компанию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нижегородка обратилась с жалобой в администрацию в начале февраля. В своем обращении она рассказала о ненадлежащем содержании и аварийности трубопровода в доме и несогласии с работой ДУКа.

Администрация должна была направить данное заявление в соответствующие органы, однако не сделала этого.

В связи с этим в отношении чиновника районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.