Более 267 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус Общество

Более 267 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию по данным на 9 июня. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 8 337 человек на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2,3%.

"Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6 019 человек – это очень высокий показатель. Стоит задача проводить исследование во всех случаях, когда это необходимо. Далеко не всегда люди, у которых анализ дал положительный результат, чувствуют какое-то выраженное недомогание. Но, тем не менее, это очень важно для того, чтобы медики смогли принять меры для предотвращения распространения заболевания. Мы видим, что кто-то может перенести коронавирус сравнительно легко, а для кого-то он представляет серьезную угрозу. Только общими усилиями можно добиться стабилизации ситуации", - сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область продолжает наращивать объем тестирования. "За неделю охват населения тестированием составил 190,5 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.