Оторвавшееся от машины колесо попало в стоящую у дороги в Нижнем Новгороде женщину

Фото:
Оторвавшееся от машины колесо попало в женщину, стоящую на остановке общественного транспорта "Бурнаковская" в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
Несчастный случай произошел рано утром 8 июня. Происшествие является розыскным, поскольку машина не установлена.
В результате 57-летняя женщина была госпитализирована с переломом костей таза.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+