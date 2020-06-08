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Происшествия

Оторвавшееся от машины колесо попало в стоящую у дороги в Нижнем Новгороде женщину

09 июня 2020 10:22  [164] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Оторвавшееся от машины колесо попало в женщину, стоящую на остановке общественного транспорта "Бурнаковская" в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел рано утром 8 июня. Происшествие является розыскным, поскольку машина не установлена.

В результате 57-летняя женщина была госпитализирована с переломом костей таза.

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