Оторвавшееся от машины колесо попало в стоящую у дороги в Нижнем Новгороде женщину Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Оторвавшееся от машины колесо попало в женщину, стоящую на остановке общественного транспорта "Бурнаковская" в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел рано утром 8 июня. Происшествие является розыскным, поскольку машина не установлена.

В результате 57-летняя женщина была госпитализирована с переломом костей таза.