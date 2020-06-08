Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще пять летальных исходов зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, по данным на 9 июня в Нижегородской области зарегистрировано 145 смертельных случаев от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как ранее говорил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Но бывают случаи, когда медицина бессильна. Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Стоит отметить, что и число излечившихся от коронавируса нижегородцев продолжает расти и сейчас приближается к половине от количества зараженных. По данным на 9 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 12 734 человек, причем 292 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Однако 5 741 житель региона, то есть 45% от общего числа заболевших, уже выздоровели от коронавируса. За последние сутки выписано 803 человека. По этому показателю Нижегородская область находится на II месте среди российских регионов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе при отсутствии самодисципины, и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".