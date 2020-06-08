"Управдом-Центр" Дзержинска увеличит объем работ в режиме повышенной готовности в июне Общество

Фото: пресс-служба УК "Управдом-Центр"

УК "Управдом-Центр" Дзержинска нарастила объем работ в режиме повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, в июне производственная программа управляющей компании увеличилась до 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УК, в весенние месяцы из-за введения режима самоизоляции основной упор в работе УК "Управдом-Центр" был на выполнение аварийных заявок жителей, а также мероприятия по уборке и дезинфекции жилых домов. Тем не менее, с введением послаблений в режиме повышенной готовности началось постепенное выполнение производственной программы, с соблюдением всех мер санитарной безопасности (избегание прямого контакта сотрудников с жителями, социальная дистанция и работа в средствах индивидуальной зашиты - масках и перчатках).

Таким образом, в мае было отремонтировано 5128 кв.м кровли, в том числе по аварийным заявкам, заменено 561 м труб и 248 шт. запорной арматуры, а также заменено 275 прожекторов и светильников, 1427 м кабеля и установлено 769 погонных метров металлического штакетника.

В июне производственная программа УК "Управдом-Центр" будет увеличена. Так, запланировано отремонтировать 6165 кв.м кровли, заменить порядка 550 м труб и 250 шт.запорной арматуры. Кроме того, намечена замена 394 прожекторов и светильников, более 1500 м кабеля, установка во дворах 1410 м металлического штакетника и 594 – деревянного. В планах управляющей компании по заявкам жителей также значится завоз 500 т грунта и 150 т песка для детских площадок.

"Лето – горячая пора для управляющих компаний, когда ведется подготовка жилфонда к предстоящему отопительному сезону и выполняется большинство сезонных работ, в том числе по ремонту кровель. Как предприятие непрерывного цикла по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения, наша компания несет ответственность перед жителями по подготовке жилфонда к зиме, при этом соблюдаются все меры санитарной безопасности сотрудников в условиях пандемии", - отмечает директор УК "Управдом-Центр" Александр Борисов.