Нижегородский трамвай № 1 будет ходить по новому расписанию Общество

Нижегородский трамвай № 1 будет ходить по новому расписанию. Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ), это связано с многочисленными просьбами нижегородцев и ослаблением режима повышенной готовности. Пока на линию выйдут два вагона.

Начиная с 10 июня трамваи будут ходить в течение всего дня, а не только в "часы пик".

Маршрут трамвая №1: Московский вокзал → Центральный рынок → парк имени 1-го мая → детская железная дорога → управление ГЖД → метро Ленинская → Комсомольская площадь → улица Малая Ямская → улица Красносельская → улица Максима Горького → улица Маслякова → улица Нижегородская → улица Добролюбова → улица Большая Покровская → Черный пруд.

Подробнее о работе трамвайных и троллейбусных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте МП "Нижегородэлектротранс".

Напомним, движение транспорта перекрыли вдоль пл.Минина и набережной Гребного канала с 9 июня. В частности, 9, 11 и 15 июня с 10:00 до 14:00 временно перекрыто движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печеры). Кроме того, 17 июня и 18 июня с 19:45 до 23:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 временно перекроют движение транспорта по пл.Минина.