"Каждая поправка в Конституцию – это стимул к развитию нашего государства", - Александр Цопов Политика

Главный врач Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов прокомментировал предстоящее голосование по внесению поправок в Конституцию, которое состоится 1 июля

"Конституция – это основной закон нашего государства, основа жизнедеятельности граждан страны. Длительное время в нее не вносили никаких корректив, поэтому необходимость изменений назрела, это требование времени", - считает Александр Цопов.

"Все изменения в статьях Конституции выносились на обсуждение. За каждой поправкой - выверенная позиция ведущих российских экспертов в той или ной сфере. Отбирались те позиции и точки зрения, которые получали максимальную поддержку", - поясняет он.

"Общество не стоит на месте, оно развивается, меняются взаимоотношения между людьми и странами. Любая поправка в Конституцию – это задел на будущее, стимул к дальнейшему развитию нашего государства, формированию общественных и межличностных отношений. Каждая из вносимых поправок значима. Для меня как для главного врача больницы, безусловно, важны поправки, носящие социальный характер и касающиеся сферы здравоохранения", - отметил Александр Цопов.

"Я призываю всех участвовать в голосовании. Гражданский долг каждого человека - высказать свою позицию. Жители нашего региона могут проголосовать дистанционно. В этом случае нет никакого риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Думаю, что многие нижегородцы обязательно воспользуются этим правом. Что касается людей, которые лично придут на участки для голосования, они должны знать, что при использовании средств индивидуальной защиты контакты с другими людьми безопасны, это подтверждено клиническими опытами и наблюдениями. И сама процедура голосования очень продумана: в период сложной эпидемиологической обстановки все силы направлены на обеспечение безопасности избирателей. На каждом из участков будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - подытожил медик.