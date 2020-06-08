"Городецкая ДПМК" оштрафована из-за долгов по зарплате Общество

ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" ("Городецкая ДПМК") из Заволжья оштрафовано из-за долгов по зарплате, но при этом исполнила предписание Госинспекции труда Нижегородской области.

В ходе проверки Госинспекции труда выявлены множественные нарушения трудовых прав работников. Так, водители, электрогазосварщики, электромонтеры, трактористы-машинисты, дорожные рабочие и другие рабочие были допущены к работе без прохождения психиатрического освидетельствования, обеспечения средствами индивидуальной защиты в полном объеме, а также без надлежащего инструктажа по охране труда.

Директор и заместитель директора ООО "Городецкая ДПМК" не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Кроме того, на момент проверки в организации имела задолженность по выплате заработной платы перед 175 работниками в размере 3,2 млн рублей, в том числе перед 42 работниками по оплате отпусков в размере 500 тысяч рублей. На момент составления акта проверки указанная задолженность "Городецкой ДПМК" по выплате заработной платы была частично погашена и составляла 1,9 млн рублей.

По результатам проверки организации было выдано предписание, обязывающее в апреле этого года погасить задолженность.

ООО "Городецкая ДПМК" привлечено к административной ответственности, штраф составил 195 тысяч рублей. Штраф не окончательный, в настоящее время принимается решение о привлечении к административной ответственности работодателя, отметили в инспекции.

Работодатель в установленный предписанием срок устранил все выявленные нарушения трудового законодательства и об охране труда, задолженность по выплате зарплаты погашена полностью.

Ранее агентство сообщало о том, что "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" нарушила сроки выплаты зарплат.

Напомним, в 2018 году подрядчиком по благоустройству сквера им.1905 года в Нижнем Новгороде выступала именно "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна", но компания сорвала сроки по разным причинам и некачественно выполнила работы. После чего организация в рамках гарантийных работ устраняла недочеты. Контракт с компанией из Заволжья заключен 27 сентября 2018 года, завершить благоустройство она должна была до 31 декабря того же года.

Ямочный ремонт дорог в Канавинском районе в 2018 году также выполняла "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна".

Кроме того, главе администрации Балахнинского района грозил штраф за не сданную вовремя школу в р.п. Гидроторф. Ранее администрация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы с ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна".