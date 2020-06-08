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Общество

Экс-сотрудник СИЗО № 2 Кстовского района подозревается в мошенничестве

09 июня 2020 14:43  [49] Общество

Экс-сотрудник СИЗО № 2 Кстовского района подозревается в мошенничестве по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 июня 2020 года cо ссылкой на следователя СО по Приокскому району.

По версии следствия, при получении компенсаций за наем жилого помещения, теперь уже бывший инспектор дежурной службы заключил с родственницей фиктивный договор найма жилого помещения - комнаты в квартире дома по ул. Березовской в Нижнем Новгороде. В 2018 году он предоставил договор, а также иные документы для предоставления компенсации.

В декабре 2018 году ему были выплачены денежные средства в размере 64 800 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, ранее в 2017 году он также на основании фиктивного договора найма также получал аналогичные выплаты.

Противоправные действия выявлены сотрудниками службы безопасности ГУФСИН России по региону. Расследование продолжается.

Напомним, сотрудник нижегородской полиции подозревается в мошенничестве. По версии следствия, вечером 30 апреля 2020 года подозреваемая в незаконном обороте наркотиков нижегородка передала ему в салоне автомобиля у отдела полиции на ул. Горной 80 тысяч рублей.

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