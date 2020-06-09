Онлайн-супермаркет открылся в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородские производители смогут стать поставщиками нового онлайн-супермаркета федеральной торговой сети. Новый супермаркет открылся в Нижнем Новгороде 9 июня. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.



По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональный минпром проводит работу с представителями сетевых компаний, чтобы наладить взаимодействие.

"В прошлом году мы запустили Школу торговых отношений - своеобразный "ликбез" для производителей, где они получают информацию об условиях, которые организации торговли предъявляют для вхождения в сеть. И мы видим результат этой работы: нижегородской продукции становится все больше на прилавках крупных магазинов", - заявил Глеб Никитин.

"Здесь есть некоторые нюансы по требованиям к поставкам. Поэтому мы договорились с представителями компании, что они составят подробную инструкцию для потенциальных поставщиков. Этот документ опубликуют на сайте минпрома, чтобы он был доступен всем желающим", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Новый супермаркет работает в формате dark store – доступ в магазин есть только у сотрудников, которые комплектуют и доставляют интернет-покупки. При открытии создано 800 новых рабочих мест.

СПРАВКА:

Магазин находится на Московском шоссе. Общая площадь составляет 12 тысяч кв. м, вместимость - 30 тысяч наименований продукции.

В конце прошлого года сообщалось, что логистический центр будет построен в Дзержинске. Кроме того в ноябре 2018 года сообщалось, логистический хаб "Почты России" планировалось построить в Нижегородской области.