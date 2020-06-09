SCG установит первый в России экран формата digital flipside Бизнес

DOOH-оператор SCG готовится установить в Нижнем Новгороде принципиально новую для отечественного рынка цифровой наружной рекламы конструкцию формата digital flipside – экран размера 18х6 м с обрамлением уникальной формы. Об этом сообщили в SCG.

В компании отметили, что аналогичные решения крайне востребованы в западных мегаполисах, где любят нестандартные проекты и охотно используют их в коммерческих целях, как объект притяжения внимания аудитории и рекламодателей.

Один из таких знаковых проектов был реализован в Лондоне студией всемирно известного архитектора и дизайнера Захи Хадид по заказу JCDecaux — рекламная конструкция получила название The Kensington и благодаря необычному оформлению в виде двойной изогнутой ленты с меняющимся силуэтом сразу же привлекла внимание таких именитых брендов, как Audi и Calvin Klein.

В России подобных проектов нет, а название “digital flipside” ("обратная сторона") является авторским — по мнению представителей SCG, оно подчеркивает инновационность проекта, который должен в буквальном смысле перевернуть представление о том, какой должна быть наружная реклама XXI века.

Разработкой концепции дизайна обрамления займутся студенты ННГАСУ, кафедры архитектуры и дизайна.

"15 июня в рамках учебной практики студенты приступят к исполнению проекта Digital Flipside на конкурсной основе. В течение двух недель несколько рабочих групп будут бороться за грант на реализацию и полное воплощение в жизнь представленного проекта и дальнейшего права на архитектурный надзор. Для начинающего архитектора – это настоящий джек-пот", – поделилась информацией руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами маркетингу в SCG Виктория Маркова.

Лучший проект выберут путём голосования среди партнёров SCG и онлайн голосования в социальных сетях компании, где представители брендов и агентств сами примут решение, на какой поверхности они хотят видеть свои рекламные кампании.

Первой локацией, в которой уже этим летом появится digital flipside, станет крупная транспортная развязка по улице Магистральной в районе ТРЦ "МЕГА".

Следующий объект будет установлен в премиум-локации в начале 2021-го года – место компания пока не раскрывает.

"Новые конструкции, как и вся DOOH-сеть компании, будут подключены к системе сбора аудиторных данных и SSP-платформе для централизованного запуска и управления рекламными кампаниями", - пояснила Виктория Маркова. Для размещения на экране также будут доступны две модели – классическая (в барабане цикличного блока) и технологичная (по показам и аудитории).

Заявки на бронирование размещения уже открыты.