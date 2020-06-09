Нижний сегодня: главные события дня Общество

Началась работа по подготовке к возведению первого блока I очереди нижегородского "Дома правительства"

В результате электронного конкурса победителем стало ООО "Комплексстрой". Оно предложило стоимость в 5,67 млн рублей. Начальная цена контракта была заявлена в 5,75 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета на 2020 год в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы.

Подрядчик должен разработать проектную документацию в течение трех месяцев с момента подписания контракта, включая сроки прохождения государственной экспертизы и проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (приблизительно до сентября).

Нижегородские власти озвучили новые данные по заболеваемости коронавирусом

Еще 292 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При этом вчера – 8 июня, было зафиксировано 305 новых случаев заболевания, что на 13 больше, чем сегодня.

Коронавирус подтвержден у 12 734 человек. Всего зарегистрировано 145 смертельных случаев.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15%

По данным на май муниципальный долг Нижнего Новгорода составляет 10,1 млрд рублей, тогда как в январе эта сумма равнялась 11,84 млрд рублей.

В структуре долга около 50% сейчас занимают муниципальные облигации (5 млрд рублей, как и в начале года). Еще 5,4%, или 547,3 млн рублей – это бюджетные кредиты (на уровне начала года), кредиты банков составляют 45,3% или 4,595 млрд рублей, что на 27,1% меньше по сравнению с началом года.

Нижегородские власти озвучили новую дату завершения строительства развязки в Ольгино

"Подрядчик – а это нижегородская компания - вышел на объект в начале мая. Предварительно получил подтверждение на право работы в период режима повышенной готовности. Здесь соблюдаются все необходимые меры безопасности. Как мы видим, на ход работ режим повышенной готовности не оказывает серьезного влияния. Закончить стройку должны к октябрю 2021 года, но мы договорились с подрядчиком, что постараемся завершить ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал глава региона Глеб Никитин.

Юбилей города празднуется в конце лета 2021 года. Глеб Никитин добавил, что к этой дате в Нижнем Новгороде реализуется два крупных проекта транспортной инфраструктуры – развязки в Ольгино и на Циолковского в Сормове. Там тоже работы будут идти в уcкоренном режиме для того, что бы успеть к юбилею.

Онлайн-супермаркет открылся в Нижнем Новгороде

Новый супермаркет работает в формате dark store – доступ в магазин есть только у сотрудников, которые комплектуют и доставляют интернет-покупки. При открытии создано 800 новых рабочих мест.

Магазин находится на Московском шоссе. Общая площадь составляет 12 тысяч кв. м, вместимость - 30 тысяч наименований продукции.