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Бизнес

Банк "Открытие" вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes

10 июня 2020 11:54  [48] Бизнес

Банк "Открытие" вошел в топ-10 рейтинга лучших банков по предпочтениям клиентов, который составляет американский Forbes. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рейтинге присутствует всего 15 российских кредитных организаций. Издание составляет рейтинг во второй раз — в прошлом году в него входили 20 российских банков.

Американский Forbes подготовил рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, оценив банки примерно 20 стран. Statista опросила более 40 тысяч клиентов по всему миру. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. Редакция российского Forbes в составлении рейтинга не участвовала.

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