Мужчина подозревается в убийстве на Бору

Фото:
В Борском районе Нижегородской области задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины, пропавшего без вести. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 июня 2020 года.
По версии следствия, в ночь на 9 мая этого года мужчина приехал к дому, расположенному на ул. К. Маркса на Бору для выяснения отношений с сожителем своей бывшей жены. Накануне его 20-летняя сноха пожаловалась, что тот ее обижает.
В ходе ссоры теперь уже подозреваемый нанес обидчику удар металлическим предметом по голове, погрузил потерявшего сознание мужчину в багажник своей автомашины и повез в сторону дер. Филипповская также на Бору. По дороге потерпевший очнулся и попробовал выбраться из багажника. Остановив машину, подозреваемый жестоко его избил. Затем он отвез в лесополосу и сокрыл, уже не подававшего признаки жизни тело, забросав его ветками.
Заявление о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы написал его брат только 25 мая, то есть спустя 2 недели.
Работая по возбужденному по данному факту уголовному делу, следователи СК провели целый комплекс следственных действий, в том числе, произведен с тщательный осмотр жилища пропавшего с использованием криминалистической техники, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
Следователям СК удалось выйти на подозреваемого, который под тяжестью улик, сознался в содеянном. А в ходе производства следственных действий он указал место, где сокрыл тело убитого им потерпевшего.
Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, два жителя Борского района подозреваются в поджоге человека.
Ранее сообщалось, что нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+