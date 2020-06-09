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Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве на Бору

10 июня 2020 12:40  [92] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Борском районе Нижегородской области задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины, пропавшего без вести. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 июня 2020 года.

По версии следствия, в ночь на 9 мая этого года мужчина приехал к дому, расположенному на ул. К. Маркса на Бору для выяснения отношений с сожителем своей бывшей жены. Накануне его 20-летняя сноха пожаловалась, что тот ее обижает.

В ходе ссоры теперь уже подозреваемый нанес обидчику удар металлическим предметом по голове, погрузил потерявшего сознание мужчину в багажник своей автомашины и повез в сторону дер. Филипповская также на Бору. По дороге потерпевший очнулся и попробовал выбраться из багажника. Остановив машину, подозреваемый жестоко его избил. Затем он отвез в лесополосу и сокрыл, уже не подававшего признаки жизни тело, забросав его ветками.

Заявление о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы написал его брат только 25 мая, то есть спустя 2 недели.

Работая по возбужденному по данному факту уголовному делу, следователи СК провели целый комплекс следственных действий, в том числе, произведен с тщательный осмотр жилища пропавшего с использованием криминалистической техники, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Следователям СК удалось выйти на подозреваемого, который под тяжестью улик, сознался в содеянном. А в ходе производства следственных действий он указал место, где сокрыл тело убитого им потерпевшего.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, два жителя Борского района подозреваются в поджоге человека.

Ранее сообщалось, что нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля.

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