"Транснефть-Верхняя Волга" установила новый электродвигатель насосного агрегата на станции "Староликеево" Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило работы по замене электродвигателя магистрального насосного агрегата на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Был установлен новый электродвигатель мощностью 1250 кВт, изготовленный АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения. Оборудование имеет улучшенные пусковые, ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющее в процессе эксплуатации значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Срок службы нового электродвигателя повышен с 20 до 40 лет.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции ПАО "Транснефть". Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов, пояснили в компании.

Замена оборудования проводилась в период плановой 72-часовой остановки работы станции "Староликеево" и сниженного режима транспортировки нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Горький - Рязань-2. Новый электродвигатель будет введен эксплуатацию в конце июня, после завершения комплексного опробования.

Транспортировка нефтепродуктов по МНПП Горький - Рязань-2 возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме, отметили в компании.