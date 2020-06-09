Глеб Никитин стал донором крови в рамках Всероссийской акции #МыВместе Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 июня принял участие во Всероссийской акции #МыВместе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин посетил ГБУЗ "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой" и сам стал донором крови.

"В марте я уже принимал участие в акции по сдаче крови на типирование. Это несколько другая процедура, чем сегодня, но сама идея очень понравилась. Сейчас тоже хороший повод - 14 июня отмечается Всемирный день донора. Сам процесс не вызвал никаких неприятных ощущений. Надеюсь, что впоследствии моя кровь сможет помочь кому-нибудь", - рассказал губернатор.

"В Нижегородской области очень сильны донорские традиции, создано мощное движение. В прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 32 000 человек, причем в общей сложности было осуществлено более 75 000 таких процедур. Это значит, что кто-то становится донором не по одному разу в год. Пандемия не повлияла на эту жизненно важную работу. За 5 месяцев Нижегородским центром крови принято более 17 тысяч доноров. Около 1 150 человек стали донорами впервые. Важность продолжения этой работы отметил в конце апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с волонтерами. В качестве примера президент привел тогда жителей блокадного Ленинграда, которые сдавали кровь для лечения раненых бойцов. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны тоже очень активно участвовали в донорском движении. Мы видим, что нынешние поколения являются достойными продолжателями этого дела", - сказал глава региона.

Также в эти дни проходит межрегиональный марафон #ОставайсяДонором, организованный "Молодежкой ОНФ" совместно со Службой крови ФМБА России.