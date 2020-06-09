"Связь с Родиной, ее ценностями и традициями очень важна для каждого из нас", – Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравляет нижегородцев с Днем России.



"Сегодня мы отмечаем наш главный государственный праздник. В этот день мы особенно чувствуем, что связь с Родиной, ее ценностями и традициями очень важна для каждого из нас.

Мы гордимся нашим Отечеством – его славная история, богатейшие культура и наследие дают для этого множество поводов. Наши предки не раз одерживали победы над неприятелями, восстанавливали страну и совершали прорыв к новым высотам. Преодолевать трудности им помогала любовь к Отчизне, преданность идеям единства и гражданственности. Будем верны их опыту. Уверен, что и сегодняшние испытания Россия пройдет с честью именно благодаря гражданам, которые готовы послужить благополучию Родины. Желаю нашей стране новых побед и процветания, а россиянам – здоровья и благополучия!", - отмечается в поздравлении Дмитрия Барыкина.