Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России (ВИДЕО)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем России. Он пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.
"Этот праздник символизирует единство миллионов граждан России и наших соотечественников за рубежом. Больше тысячи лет назад закладывались основы страны. Веками созидалось российское государство. Наши предки строили его со стойкостью, трудолюбием и талантом. Независимость России — результат великого труда ее граждан, которые отстаивали интересы Родины в самые сложные времена", - отмечается в поздравлении главы региона.
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