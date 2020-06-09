Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России (ВИДЕО) Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем России. Он пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.

"Этот праздник символизирует единство миллионов граждан России и наших соотечественников за рубежом. Больше тысячи лет назад закладывались основы страны. Веками созидалось российское государство. Наши предки строили его со стойкостью, трудолюбием и талантом. Независимость России — результат великого труда ее граждан, которые отстаивали интересы Родины в самые сложные времена", - отмечается в поздравлении главы региона.