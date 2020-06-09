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Политика

"Нижегородская область на 100% готова к проведению дистанционного голосования", - Маргарита Красилевская

13 июня 2020 16:26  [94] Политика

"Нижегородская область на 100% готова к проведению дистанционного электронного голосования за поправки к Конституции", - заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

"Этом процесс обеспечен технологически, кроме того, вся система избирательных комиссий готова к такой форме голосования. В свою очередь, Общественная палата Нижегородской области обеспечит наблюдателей за контролем процесса электронного голосования в специальной территориальной избирательной комиссии. В настоящее время через Единый портал государственных услуг уже подано 12 252 заявления от жителей Нижегородской области для участия в электронном голосовании", - сказала она.

Дистанционное электронное голосование проводится с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. Накануне дня голосования участник получит уведомление об окончательном статусе своего заявления и напоминание о времени голосования. Гражданину предоставят доступ в специальный личный кабинет для голосования.  

«Для того чтобы принять участие в электронном голосовании, нужно подать заявление о своем желании до 14:00 21 июня через сайт госуслуг. Потом избирателю придет подтверждение о том, что его заявление принято и обработано и он имеет возможность принять участие в электронном голосовании. Затем, с 25 по 30 июня, избиратель может получить электронный бюллетень и поставить в нем отметку - за или против. После этого станет активной кнопка "Проголосовать". Нажав ее, избиратель получит сообщение о том, что он проголосовал электронным способом", - пояснила Маргарита Красилевская.

Она отметила, что при проведении дистанционного процесса гарантируется тайна голосования.

"После смс-авторизации голос участника голосования мгновенно анонимизируется и учитывается по технологии "Блокчейн". Поэтому дистанционное голосование является наиболее безопасным с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки и абсолютно тайным и в то же время совершенно законным, поскольку сохраняет все права участника голосования", - подчеркнула Маргарита Красилевская.

"Сейчас информационные технологии активно внедряются в избирательный процесс. Мы наблюдаем возрастание роли избирателей, говорим о прямой демократии и о необходимости увеличения явки на выборах. Все эти вопросы решаются в том числе путем внедрения механизмов электронного голосования. Но хочу подчеркнуть: способ голосования - это добровольный выбор конкретного избирателя, который сам решит, каким образом ему это удобнее сделать - дистанционно или традиционно, явившись на избирательный участок", - рассказала председатель избиркома Нижегородской области.

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