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Посвященное врачам граффити открыли в Нижнем Новгороде в День России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Арт-объект появился на улице Советской, недалеко от здания железнодорожного вокзала, в рамках федеральной акции "Фестиваль граффити".
Организаторами проекта выступили министерство культуры Нижегородской области и нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Это первое в России граффити площадью более 175 квадратных метров, посвященное героям борьбы с пандемией.
Последним штрихом к картине стало нанесение хештегов "Мы – Россия" и "Мы вместе".
В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Соломон Апоян, представители МЧС, полиции и регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
"Частью граффити стало вписанное в композицию картины слово "спасибо". Это символ нашей огромной благодарности землякам за их героизм", – подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.
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