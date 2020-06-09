Посвященное врачам граффити открыли в Нижнем Новгороде в День России Культура и отдых

Фото: Юлия Горшкова

Посвященное врачам граффити открыли в Нижнем Новгороде в День России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Арт-объект появился на улице Советской, недалеко от здания железнодорожного вокзала, в рамках федеральной акции "Фестиваль граффити".

Организаторами проекта выступили министерство культуры Нижегородской области и нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Это первое в России граффити площадью более 175 квадратных метров, посвященное героям борьбы с пандемией.

Последним штрихом к картине стало нанесение хештегов "Мы – Россия" и "Мы вместе".

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Соломон Апоян, представители МЧС, полиции и регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Частью граффити стало вписанное в композицию картины слово "спасибо". Это символ нашей огромной благодарности землякам за их героизм", – подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.