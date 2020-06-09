"Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства", - Владимир Солдатенков Политика

"Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства", - прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.

"Конституция России была принята в 1993 году, с того времени ситуация в стране и в мире существенно изменилась. Поэтому поправки к Основному закону, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, считаю особо значимыми и актуальными. Поправки, за которые мы будем голосовать, касаются каждого из нас. Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства", - сказал он.

"Новая редакция Конституции РФ, в отличие от ныне действующей, носит ярко выраженный социально ориентированный характер. Очень правильно, что значительный спектр поправок нацелен на развитие социального государства, обеспечение незыблемости социальных гарантий. Мы обсуждаем гарантии, о которых раньше и не мечтали. Это обязательные индексации различных видов субсидий, пенсий, социальных пособий, запрет платить заработную плату ниже МРОТ", - считает он.

Также, по его мнению, приоритетным направлением признается поддержка и укрепление семьи, "сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, улучшение условий жизни семей".

"Закрепление в основе государственной семейной политики таких принципов, как защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей, а также обязанность совершеннолетних детей заботиться о родителях – это крайне важные шаги. Это ценности, объединяющие общество. Полноценная семья – та, где есть мама, папа и дети, при этом государство поддерживает материально и помогает в воспитании детей. Самое главное, что это будет фундаментальная национальная стратегия – не на один десяток лет, связанная с развитием общества, семьи, с демографией", - отметил Владимир Солдатенков.

"Вместе с тем как депутат Законодательного собрания, не могу не отметить целесообразность поправок, усиливающих роль парламента и законодательной власти в целом, что поможет качественнее реализовать интересы жителей (избирателей). Что касается способа голосования, то могу сказать, что голосовать я буду на своем избирательном участке, с соблюдением всех требований, продиктованных сложившейся эпидемиологической ситуацией. Голосование за новую Конституцию будет еще одним подтверждением: Россия - стабильное государство, граждане которого объединены общей национальной идеей и приветствуют позитивные изменения", - заключил он.