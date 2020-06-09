Более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус Общество

Более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин

По словам Глеба Никитина, по данным на 14 июня в регионе 296 480 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, средний показатель тестирования достиг 9 256 человек на 100 тыс. населения и вырос за сутки на 2%.



"За сутки в регионе протестировали 5 941 человека, а в среднем за неделю охват тестированием населения составил 195,7 теста на 100 тыс. человек – наивысший результат за все время проведения исследований. Мы стабильно сохраняем показатели на высоком уровне. Это важно, поскольку позволяет раньше выявлять заболевание и предотвращать его распространение", - подчеркнул глава региона.

Губернатор Нижегородской области добавил, что, помимо роста количества лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус, увеличены мощности по тестированию в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной.