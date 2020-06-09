Нижегородская служба занятости населения проведет прямую телефонную линию для бывших заключенных Общество

Нижегородская служба занятости населения проведет прямую телефонную линию для бывших заключенных, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

В сообщении отмечается, что 25 июня 2020 года с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию "Ориентир".

Сотрудники управления и специалисты центров занятости населения ответят на вопросы нижегородцев по теме: "О профессиональной адаптации на рынке труда, о возможностях трудовой деятельности; о профессиональном обучении граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в том числе амнистированных".

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18 (доб. 342).

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.