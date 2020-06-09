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Общество

Главная задача государства и властей – выработать скоординированный план действий для роста экономики России, - Игорь Тюрин

14 июня 2020 10:57  [240] Общество

Главная задача государства и властей всех уровней – выработать скоординированный план действий по стимулированию роста экономики России. Об этом заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин, комментируя поправки в Конституцию РФ, вынесенные на голосование 1 июля.

"Важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны", - особо подчеркнул Игорь Тюрин.

"Уверен, что Президент страны Владимир Путин принял очень верное и своевременное решение о внесение изменений в действующую Конституцию - высший нормативно-правовой акт нашего государства. Эти изменения продиктованы временем и современными условиями, в которых мы живем", - добавил парламентарий.

По его словам, главная задача государства и властей всех уровней – выработать скоординированный план действий по стимулированию роста экономики России, улучшить условия ведения бизнеса. "Именно поэтому, наряду с прочими важными изменениями, предложенными на рассмотрение граждан, выделяю поправки по созданию условий для устойчивого экономического роста страны. Это новое определение, закрепляющее в Конституции приоритетность для государства дальнейшего экономического развития и повышения благосостояния граждан", - подчеркнул Игорь Тюрин.

"За принятием поправок в Конституцию последует череда новых федеральных законов и государственных программ, основной целью которых будет исполнение наказов граждан, принятых на всенародном голосовании и закрепленных в главном документе страны. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин Российской Федерации выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны", - сказал он в заключение.

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