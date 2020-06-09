Справедливое и мирное будущее мы выбираем, голосуя за поправки в Конституцию, - Евгений Макаров Общество

Голосуя за поправки в Конституцию, мы выбираем справедливое и мирное будущее. Об этом заявил ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Макаров, говоря о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ.



"Пока у нас есть такая Конституция, которая защищает права детей, студентов, молодежи, пожилых, старшего поколения - то есть всех граждан страны, войны не будет", - добавил Евгений Макаров.



"Конечно, я пойду голосовать за поправки к основному закону страны, иначе какой же я гражданин? И всех родных обзвоню, друзей, соседей – напомню, чтобы отдали свой голос за то справедливое и мирное будущее, за которое мы бились, не щадя себя. Мне пришлось пройти Великую Отечественную от первого ее дня и до последнего, до самого Берлина. Дважды был ранен, домой пришла похоронка, но я выжил и живу до сих пор. Был и в тех самых частях, которые защищали Брестскую крепость, чем особенно горжусь. Всего 15 человек осталось в живых... Люди стояли насмерть за нашу страну! Эту и другие героические страницы моей «книги жизни» уже не переписать. И сейчас мы должны защищать нашу правду о войне. Мне скоро 95, но я продолжаю ходить по школам, встречаться с молодежью, и не только с ней. Недавно был в академии МВД, рассказывал о том, что сам прошел. Как громили врага, как шли в атаку за Родину, жизни не щадя. Люди встали и мне аплодировали", - продолжи Евгений Макаров.

"Никто не вправе отнять у нас память, опошлить это! Пока жива память, будет и мир на земле. Весь год проходит под знаком 75-летия Победы, скоро – долгожданный парад Победы на Красной площади. Да разве даты важны – надо хранить память всегда", - особо ответил ветеран ВОВ.

"Вот почему поправки, касающиеся защиты нашей российской истории, на мой взгляд, очень важны. Много и других, которые сделают нашу жизнь лучше. Не могу не отметить: немало хорошего и правильного происходит в Нижегородской области. Возрождаются суда на подводных крыльях на Волге. Благоустроены набережные, преобразилась Стрелка. Я часто совершаю прогулки по обновленным аллеям Щелковского хутора, уточек кормлю. Это дает мне силы жить. Я счастливый человек, и хочу, чтобы все люди жили так же счастливо и радостно", - сказал он в заключение.