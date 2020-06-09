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Общество

Правильно, что в основном законе страны будет уделено повышенное внимание демографии, - Сергей Солодов

14 июня 2020 15:01  [1] Общество

"Считаю, что основополагающими поправками в Конституцию РФ являются те, которые касаются семьи и детства. От того, насколько здоровыми, благополучными будут семьи, напрямую зависит состояние общества в целом", - заявил председатель профсоюзного комитета Горьковского автозавода Сергей Солодов, говоря о предстоящем.

"Совершенно правильно, что в основном законе страны будет уделено повышенное внимание демографии и развитию территорий для комфортного проживания и детей, и взрослых. На просторах нашей необъятной Родины должны появляться новые поселки, расти города, развиваться инфраструктура", - отметил он.

Сергей Солодов подчеркнул, что обязательно примет участие в голосовании за поправки к Основному закону страны.

"Радует, что нижегородцы смогут проголосовать в дистанционном режиме. Особенно это нововведение актуально для сотрудников Горьковского автозавода, которые скоро отправляются в корпоративный отпуск и смогут проголосовать даже со своих дачных участков, не будучи привязанными к месту регистрации", - сказал он.

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