Нижегородцев предупреждают о возможных ЧС 15-17 июня Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что на территории региона 15-17 июня могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на вероятность возникновения ЧС может повлиять высокая пожарная опасность лесов и торфяников (4 класс).

Такие неблагоприятные погодные явления провоцируют природные пожары, распространение огня на населенные пункты, на линии электропередач и связи.

Напомним, что до 17 июня в Нижнем Новгороде установится жаркая погода - температура повысится до +22°. В среду (17 июня) температура повысится до +27°, но город накроют грозовые дожди.