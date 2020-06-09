Последние новости рубрики Происшествия
15 июня 2020 09:10  [44] Нижегородцев предупреждают о возможных ЧС 15-17 июня
13 июня 2020 18:59  [447] Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород
13 июня 2020 16:58  [620] Нижегородец погиб в ДТП на Гребном канале
12 июня 2020 14:36  [334] Нижегородские полицейские прикрыли нарколабораторию
11 июня 2020 18:29  [1088] "Ливни с грозами и градом ожидаются до утра 12 июня", - нижегородское МЧС
11 июня 2020 15:48  [907] Нижегородец организовал канал контрабанды оружия в США и Азию (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)
11 июня 2020 14:16  [337] Погибло все живое: СК выясняет причины загрязнения нижегородской реки Сергачка
11 июня 2020 09:55  [696] Директор стоматологии получил 3,5 года колонии из-за смерти нижегородки
10 июня 2020 17:08  [612] ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде
10 июня 2020 15:37  [659] Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородцев предупреждают о возможных ЧС 15-17 июня

15 июня 2020 09:10  [44] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что на территории региона 15-17 июня могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на вероятность возникновения ЧС может повлиять высокая пожарная опасность лесов и торфяников (4 класс).

Такие неблагоприятные погодные явления провоцируют природные пожары, распространение огня на населенные пункты, на линии электропередач и связи.

Напомним, что до 17 июня в Нижнем Новгороде установится жаркая погода - температура повысится до +22°. В среду (17 июня) температура повысится до +27°, но город накроют грозовые дожди.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph