"Хохломская роспись" из Семенова вернула долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

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АО "Хохломская роспись" из Семенова Нижегородской области вернуло сотрудникам долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предприятие задолжало 353 работникам более 8 млн рублей. В отношении генерального директора "Хохломской росписи" возбуждено дело об административном правонарушении.
После вмешательства прокуратуры в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.
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