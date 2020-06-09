"Хохломская роспись" из Семенова вернула долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: С сайта прием-туристов.рф

АО "Хохломская роспись" из Семенова Нижегородской области вернуло сотрудникам долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие задолжало 353 работникам более 8 млн рублей. В отношении генерального директора "Хохломской росписи" возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.