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Общество

"Хохломская роспись" из Семенова вернула долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

15 июня 2020 09:38  [75] Общество

Фото: С сайта прием-туристов.рф

АО "Хохломская роспись" из Семенова Нижегородской области вернуло сотрудникам долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие задолжало 353 работникам более 8 млн рублей. В отношении генерального директора "Хохломской росписи" возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

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