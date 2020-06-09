Депутаты ЗС НО рассказали о преимуществах общероссийской базы вакансий "Работа в России" Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, направленные на совершенствование деятельности органов службы занятости населения в части, касающейся повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России".

Президент поручил до 1 июля проработать вопросы создания единой информационной платформы по поиску работы.

Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области предоставила комментарии депутатов регионального парламента по данному вопросу.

Так, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Николай Шкилев считает, что приоритетной задачей государства является создание стабильной ситуации на рынке труда, в частности, с помощью портала с вакансиями.

"На мой взгляд, президент принял правильное решение о создании интернет-портала, обеспечивающего граждан и организации возможностью размещения и поиска предложений в сфере занятости, в том числе о работе временного характера. На сегодняшний день многие люди остались без работы из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим приоритетной задачей государства сейчас является создание стабильной ситуации на рынке труда. Появление общероссийского портала позволит собрать все предложения по трудоустройству в одном месте, где будут указаны все организации, свободные рабочие места. Такой ресурс поможет гражданам более оперативно найти новое место работы".

По мнению депутата Владислава Сивого, самое главное, чтобы у людей появились новые перспективы для будущей работы.

"Биржи труда никто не отменял, государственные центры занятости, как и прежде, выполняют свою функцию. Если речь идет о том, чтобы создать единую электронную систему вакансий на уровне муниципалитета, области, федерального округа, которой прежде не было, то, несомненно, это насущная потребность цифровой экономики. В то же время эта система должна учитывать особенности кадровой работы различных компаний, ведь у каждой из них могут быть свои ключевые требования к подбору специалистов. Сегодня из-за экономических последствий пандемии коронавируса многие потеряли работу, поэтому разработка единой интернет-платформы вакансий – это шаг со стороны Правительства России, чтобы контролировать ситуацию на рынке труда в период завершения пандемии. Мы видим, что очень сильно пострадали представители малого и среднего бизнеса. Они не должны остаться без средств к существованию, им необходимо помочь. Самое главное, чтобы у людей появились новые перспективы для будущей работы, и для этого необходимо создавать и использовать новые информационные ресурсы".

Депутат Законодательного собрания Александр Тимофеев уверен, что в дальнейшем люди смогут использовать данный портал и искать не только места для постоянной работы, но и временной.

"В разгар распространения коронавируса люди по всей стране столкнулись с ситуацией, когда работодатели прекратили с ними трудовые отношения. Возможно, на временный срок, а возможно и на постоянной основе. В связи с этим люди оказались в положении, когда им нужно обращаться в различные агентства для поиска работы. Причем в некоторых случаях эта работа может быть временной, так как многие работодатели говорят о том, что скоро будут готовы предоставить новые рабочие места. Таким образом, кто-то может вернуться к прежней деятельности. Безусловно, появление Общероссийского портала по поиску вакансий – насущная необходимость. Люди получат существенную поддержку, поэтому создание такого портала – большой вклад в будущее".