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Бизнес

ПСБ и ВШЭ провели первое в России онлайн обучение военнослужащих

15 июня 2020 13:24  [58] Бизнес

Промсвязьбанк в партнерстве с НИУ ВШЭ провел первый в России онлайн пилот по обучению действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

За четыре дня работы 27 участников из Москвы и Новосибирска, участвующие в программе переподготовки перед увольнением из армии, получили необходимые навыки и знания для открытия своего дела. В рамках курса преподаватели ВШЭ рассказали, как выбрать идею для бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, включающих экоферму и консьерж-сервис для многоквартирных домов.

"Военнослужащие, увольняющиеся в запас, - одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни. Курс малого бизнеса – хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса после увольнения в запас. Организация и проведение первого обучения в режиме онлайн стали для нас новым вызовом. Однако, благодаря высокой дисциплине и исполнительности военнослужащих, такой формат показал свою эффективность. Мы смогли реализовать все поставленные задачи, заложив основы дистанционной работы, которые позволят нашим слушателям в дальнейшем продолжить своё развитие", - прокомментировал старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Программа курса основана на экспертизе ведущего университета страны НИУ ВШЭ и опыте работы ПСБ с действующими предпринимателями. Каждый день перед слушателями выступали мотивационные спикеры, бывшие военнослужащие-владельцы успешного бизнеса и тренеры из ВШЭ.

ПСБ совместно с НИУ ВШЭ при поддержке министерства обороны РФ организовал программу вовлечения супруг военнослужащих и военных пенсионеров в предпринимательство "Курс малого бизнеса" в 2019 году. За это время прошло уже две волны обучения жён военнослужащих, результаты которых показали заинтересованность военнослужащих и членов их семей в расширении своих компетенций в сфере предпринимательства. Цель программы – создание дополнительных возможностей для трудоустройства и профессионального роста через развитие предпринимательских навыков. Созданная программа признана приоритетной и включена в 2019 году в перечень программ, финансируемых нацпроектом.

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